Клаудио Маркизио: после "Ювентуса" не смогу носить футболку другого итальянского клуба

Бывший нападающий "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о том, где может продолжить карьеру."У меня было предложение от китайской команды "Цзянсу Сунин". Но я отказался. Связано ли это с тем, что этот клуб сотрудничает с "Интером"? Конечно, это сыграло определенную роль.Япония или Саудовская Аравия? Посмотрим, как сложится в будущем. Но я могу сказать, что после "Ювентуса" не смогу носить футболку другого итальянского клуба. Так что будет рассматривать варианты только из зарубежа", - цитирует Маркизио Sky Italia.