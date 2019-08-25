"У меня не запланировано никаких предстоящих поездок в Париж. Пауло нужно просто наслаждаться моментом, поскольку мы не знаем, что может произойти в будущем.
Переговоры с "Манчестер Юнайтед"? Я разговаривал с английским клубом, но истории про комиссионные не являются правдой. Между двумя клубами просто были проблемы", — приводит слова Антуна Чемпионат со ссылкой на Tuttosport.
Хорхе Антун: у меня не запланировано никаких предстоящих поездок в Париж
Хорхе Антун, который является агентом нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, опроверг слухи о возможном переходе его клиента в "Пари Сен-Жермен"
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