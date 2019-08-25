Хорхе Антун: у меня не запланировано никаких предстоящих поездок в Париж

Хорхе Антун, который является агентом нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, опроверг слухи о возможном переходе его клиента в "Пари Сен-Жермен"