Леонардо Бонуччи: случаи проявления расизма есть не только в Италии

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями форварда "Интера" Ромелу Лукаку."Не думаю, что случаи проявления расизма происходят только в Италии. Мы видели подобные эпизоды и в других европейских лигах. Полагаю, будет неправильно указывать на кого-то пальцем, но расизм — это чума, которую нужно искоренить", - цитирует Бонуччи Goal.com.Позже фанатская группировка "Интера" Curva Nord опубликовала письмо, обращённое к Лукаку. По заявлению фанатов, это было данью уважения, а не проявлением расизма.