Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями форварда "Интера" Ромелу Лукаку.
"Не думаю, что случаи проявления расизма происходят только в Италии. Мы видели подобные эпизоды и в других европейских лигах. Полагаю, будет неправильно указывать на кого-то пальцем, но расизм — это чума, которую нужно искоренить", - цитирует Бонуччи Goal.com.
Позже фанатская группировка "Интера" Curva Nord опубликовала письмо, обращённое к Лукаку. По заявлению фанатов, это было данью уважения, а не проявлением расизма.
"Чемпионат.сом"
Леонардо Бонуччи: случаи проявления расизма есть не только в Италии
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