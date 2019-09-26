Твиттер "Ювентуса" по ошибке отметил аккаунт хоккейного "Локомотива"

Ювентус собрался в хоккей играть, видимо :) ? pic.twitter.com/LWuwU5RiQO— TigerWe (@TigerWe) September 26, 2019
На ошибку обратил внимание футбольный "Локомотив", указав свои правильные аккаунты (русскоязычный и на английском языке).
Looking forward to meeting you in Moscow ???— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 26, 2019
Our accounts, just in case: @fclokomotiv and @fclokomotiv_eng ?
В комментариях отметился и хоккейный клуб. "Ну, мы не против, если бы вы приехали к нам", — написал аккаунт ярославцев, обращаясь к "Ювентусу".
Well, we wouldn't mind if you @juventusfc will visit us ???— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) September 26, 2019
Футбольный "Локомотив" затем напомнил, как португальский тренер Жозе Моуринью не удержался на ногах, когда совершал символическое сбрасывание на матче КХЛ "Авангард" - СКА. "Пожалуйста, будьте осторожны, Жозе Моуринью может дать вам несколько советов", — написали железнодорожники, отметив аккаунт "старой синьор"».
"Но у нас есть это", — ответил хоккейный клуб, выложив фотографию молотка и гвоздей.
But... We have this. pic.twitter.com/JRSSvt598K— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) September 26, 2019
"Ювентус" удалил ошибочный твит и опубликовал новый, в котором был отмечен уже аккаунт футбольного "Локомотива".