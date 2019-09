Твиттер "Ювентуса" по ошибке отметил аккаунт хоккейного "Локомотива"

Ювентус собрался в хоккей играть, видимо :) ? pic.twitter.com/LWuwU5RiQO — TigerWe (@TigerWe) September 26, 2019

Looking forward to meeting you in Moscow ???



Our accounts, just in case: @fclokomotiv and @fclokomotiv_eng ? — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 26, 2019

Well, we wouldn't mind if you @juventusfc will visit us ??? — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) September 26, 2019

"Ювентус" объявил в твиттере о продаже пакетов, включающих билет на матч группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом", отметив аккаунт хоккейного "Локомотива".На ошибку обратил внимание футбольный "Локомотив", указав свои правильные аккаунты (русскоязычный и на английском языке).В комментариях отметился и хоккейный клуб. "Ну, мы не против, если бы вы приехали к нам", — написал аккаунт ярославцев, обращаясь к "Ювентусу".Футбольный "Локомотив" затем напомнил, как португальский тренер Жозе Моуринью не удержался на ногах, когда совершал символическое сбрасывание на матче КХЛ "Авангард" - СКА. "Пожалуйста, будьте осторожны, Жозе Моуринью может дать вам несколько советов", — написали железнодорожники, отметив аккаунт "старой синьор"»."Но у нас есть это", — ответил хоккейный клуб, выложив фотографию молотка и гвоздей."Ювентус" удалил ошибочный твит и опубликовал новый, в котором был отмечен уже аккаунт футбольного "Локомотива".