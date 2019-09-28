В матче 6-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл СПАЛ со счетом 2:0.
Чемпионат Италии
6 тур
Голы: Пьянич, 45, Роналду, 78
Ювентус: Буффон, Лигт, Бонуччи, Матюиди, Куадрадо, Рэмси (Бернардески, 65), Пьянич, Хедира (Джан, 61), Рабьо (Бентанкур, 77), Роналду, Дибала
СПАЛ: Бериша, Томович, Сала (Янкович, 72), Викари, Сантос (Палоски, 76), Вальдифиори, Реца, Миссироли, Мургиа (Стрефезза, 57), Петанья, Мончини
Предупреждения: Хедира, 32, Сантос, 55, Петанья, 82
"Ювентус" обыграл СПАЛ"
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