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"Ювентус" обыграл СПАЛ"

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл СПАЛ со счетом 2:0.

Чемпионат Италии

6 тур

Голы: Пьянич, 45, Роналду, 78

Ювентус: Буффон, Лигт, Бонуччи, Матюиди, Куадрадо, Рэмси (Бернардески, 65), Пьянич, Хедира (Джан, 61), Рабьо (Бентанкур, 77), Роналду, Дибала

СПАЛ: Бериша, Томович, Сала (Янкович, 72), Викари, Сантос (Палоски, 76), Вальдифиори, Реца, Миссироли, Мургиа (Стрефезза, 57), Петанья, Мончини

Предупреждения: Хедира, 32, Сантос, 55, Петанья, 82


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Теги: Ювентус СПАЛ Серия А
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