Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо сообщил, что мог приобрести "Милан".
"Год назад я мог стать президентом "Милана", но теперь на 100% предан "Фиорентине" и очень счастлив, что приобрел этот клуб", - цитирует Коммиссо Sky Sport Italia.
Напомним, летом 2018 года года "Милан" перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management. Американский миллиардер итальянского происхождения Коммиссо стал владельцем "Фиорентины" в июне этого года.
Sport24.ru
Владелец "Фиорентины": год назад я мог стать президентом "Милана"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»