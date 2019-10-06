Член Совета ФИФА: Конте хотел вернуться в "Ювентус", но президент клуба выступил против

Член Совета ФИФА Эвелина Кристиллин заявила, что нынешний главный тренер "Интера" Антонио Конте хотел вернуться в "Ювентус", однако семья Аньелли, владеющая клубом, выступила против этого.Конте был подвергнут резкой критике из-за перехода в "Интер". Ранее он выступал за "Юве" в качестве игрока, а также тренировал эту команду, но после того, как он возглавил "Интер", болельщики бьянконери потребовали убрать звезду Конте с клубной Аллеи славы."Конте хотел вернуться в "Юве", но на это возвращение наложила вето семья Аньелли и сам клуб.Антонио — один из лучших тренеров, он может выжать кровь из камня. Я смотрела матч "Интера" против "Барселоны", нерадзурри показывали отличный футбол в течение 60 минут.Что касается требования болельщиков, то убрать звезду Конте было бы абсолютно глупо, мы должны быть благодарны тем, кто помогал клубу добиваться успехов", — цитирует Кристиллин Corriere di Torino.