Буффон: "Интер" - главный соперник "Ювентуса" в серии А в этом сезоне

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, вернувшийся в клуб летом 2019 года после сезона выступлений за "ПСЖ", рассказал, почему согласился с ролью дублера Войцеха Щенсны."Некоторые изначально были смущены тем фактом, что я принял роль дублера в "Ювентусе". Однако я осознавал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго номера, был "Ювентус". Я подождал и оказался прав.Я рад, что вернулся в раздевалку к своим товарищам по команде, снова обнял болельщиков и руководителей клуба, ребят, с которыми я так много испытал как на поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор".Также Буффон назвал главного соперника "Ювентуса" в Серии А в сезоне-2019/20.«Безусловно, наш главный соперник — это «Интер». Я знаю их тренера, его способ обучения футболу и мышления, как он может передать свою веру игрокам. Я также знаю их директора (Беппе Маротту) и многих игроко", — цитирует Буффона Football Italia.