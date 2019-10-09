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Буффон: "Интер" - главный соперник "Ювентуса" в серии А в этом сезоне

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, вернувшийся в клуб летом 2019 года после сезона выступлений за "ПСЖ", рассказал, почему согласился с ролью дублера Войцеха Щенсны.

"Некоторые изначально были смущены тем фактом, что я принял роль дублера в "Ювентусе". Однако я осознавал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго номера, был "Ювентус". Я подождал и оказался прав.

Я рад, что вернулся в раздевалку к своим товарищам по команде, снова обнял болельщиков и руководителей клуба, ребят, с которыми я так много испытал как на поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор".

Также Буффон назвал главного соперника "Ювентуса" в Серии А в сезоне-2019/20.

«Безусловно, наш главный соперник — это «Интер». Я знаю их тренера, его способ обучения футболу и мышления, как он может передать свою веру игрокам. Я также знаю их директора (Беппе Маротту) и многих игроко", — цитирует Буффона Football Italia.

Sport24.ru


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Теги: Буффон Интер Ювентус Серия А
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