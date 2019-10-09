Раньери может возглавить "Сампдорию"

Руководство "Сампдории" продолжает поиски нового главного тренера. После отставки Эусебио ди Франческо генуэзцы рассматривали кандидатуру Дженнаро Гаттузо, но экс-тренер "Милана" отказался возглавить команду.Теперь основным претендентом на вакантную должность является Клаудио Раньери. Итальянец с марта 2019 года тренировал "Рому", с которой финишировал на 6-м месте в Серии А. В конце сезона Раньери покинул римский клуб."Сампдория" после 7 туров занимает последнее место в чемпионате Италии.