Функционер "Фиорентины" решил мотивировать игрока с помощью своей племянницы

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде нашел оригинальный способ замотивировать полузащитника "фиалок" Гаэтано Кастровилли."Сказал, если он продолжит так хорошо работать, я дам ему разрешение написать в "Инстаграме" моей племяннице Костанце, она очень красивая", - цитирует Праде Сalciomercato.com.