Функционер "Фиорентины" решил мотивировать игрока с помощью своей племянницы Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде нашел оригинальный способ замотивировать полузащитника "фиалок" Гаэтано Кастровилли."Сказал, если он продолжит так хорошо работать, я дам ему разрешение написать в "Инстаграме" моей племяннице Костанце, она очень красивая", - цитирует Праде Сalciomercato.com. View this post on Instagram Fotonica al 100% A post shared by Coco ? (@costanzagrimaldi) on Jul 24, 2019 at 4:33pm PDT "Чемпионат.сом" Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 21:16 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Фиорентина Серия А Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5