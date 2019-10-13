Буффон призвал болельщиков "Ювентуса" проявлять уважение к Конте

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон напомнил фанатам клуба, что нынешний тренер "Интера" Антонио Конте в прошлом отдавал всего себя "старой синьоре".Ранее болельщики "Ювентуса" создали петицию с требованием убрать звезду Конте с клубной аллеи славы из-за того, что специалист стал главным тренером "Интера"."Фанаты "Ювентуса" должны помнить, что им необходимо уважать такого человека, как Антонио, потому что он отдал себя "Ювентусу" и добился отличных результатов, — цитирует Football Italia Буффона. — Его выбор можно долго обсуждать, но он отдал клубу всего себя".