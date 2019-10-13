Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон напомнил фанатам клуба, что нынешний тренер "Интера" Антонио Конте в прошлом отдавал всего себя "старой синьоре".
Ранее болельщики "Ювентуса" создали петицию с требованием убрать звезду Конте с клубной аллеи славы из-за того, что специалист стал главным тренером "Интера".
"Фанаты "Ювентуса" должны помнить, что им необходимо уважать такого человека, как Антонио, потому что он отдал себя "Ювентусу" и добился отличных результатов, — цитирует Football Italia Буффона. — Его выбор можно долго обсуждать, но он отдал клубу всего себя".
"СЭ"
Буффон призвал болельщиков "Ювентуса" проявлять уважение к Конте
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