Президент "Дженоа" Энрико Прециози высоко отозвался о Тьяго Мотте, который, по всей видимости, сменит на посту главного тренера клуба Аурелио Андреаццоли. Предполагается, что о назначении бывшего хавбека "ПСЖ" будет объявлено уже сегодня, 22 октября.
"У Мотты есть ясные идеи и большие знания. Уверен, он всех удивит. В то же время Мотта остаётся таким же мотивированным, как и в то время, когда он был футболистом. Это настоящий боец. Мотта хорошо знает "Дженоа", он видел наши игры, знает, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию", — цитирует Прециози Il Secolo XIX.
Ранее сообщалось, что на пост главы "Дженоа" также претендует бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера, но, по всей видимости, руководство генуэзцев предпочло Мотту.
"Чемпионат"
Президент "Дженоа": Мотта ещё всех удивит
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