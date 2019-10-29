» » Конте пожаловался на календарь матчей "Интера"

Конте пожаловался на календарь матчей "Интера"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после победы над "Брешией" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии пожаловался на аномальный, по его мнению, календарь миланского клуба.

"Сложно говорить об игре, поскольку мы действуем одним составом. Это был наш четвёртый матч за девять дней, на поле выходят одни и те же. В такой ситуации любой результат является приемлемым. Всё, что я могу сделать, это поблагодарить игроков за дух, который они показали, за борьбу до конца. У нас будет 7 игр за 20 дней, и только после этого мы сможем отдохнуть. Это аномалия. Я ещё не видел ни у кого такого календаря. Считаю это очень странным", — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

На сегодня "Интер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 25 очков, но у отстающего на два очка "Ювентуса" матч в запасе.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Конте Интер Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Больше нет никаких вопросов. Нашей дочери 10 лет, а не 11". Тарасова ответила бывшему мужу
Голубев: человек Галицкий невероятный: миллиардер, а очень вежливый
Игнатьев: в матчах со "Спартаком" и "Ювентусом" Бакаев выглядел лучше Роналду 1
Балахнин: для Карпина игры против "Спартака" всегда будут знаковыми
Адвокат стал и.о. главного тренера "Фейеноорда"
Прогулка «Зенита» и неудобный соперник для ЦСКА. Сегодня стартует 1/8 Кубка
Игнатьев: "Спартак" забил, и они начали валяться по несколько минут. Это удивило 3
Мельгарехо: с радостью провел бы за "Спартак" еще 100 матчей
Источник: оргкомитет "Россия-2018" рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА 6
Вальверде: Месси обладает невероятным талантом, может пройти любого соперника
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Бурдиссо: надеемся, что Де Росси вернётся к игре как можно скорее
Конте пожаловался на календарь матчей "Интера"
Марадона руководил командой, восседая на троне во время матча 1
Российский защитник "Млады Болеслав": в Чехии Комличенко — народный герой 5
Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы
"Урал" интересуется полузащитником "Пюника" Варданяном
Тарасов — бывшей жене: смущает, что ты платишь адвокатам с моих денег 2
Шалимов: "Ахмат" должен постараться обыграть "Луч" за 90 минут
Английский нападающий раскритиковал УЕФА за решение о двух матчах без зрителей для сборной Болгарии 1
Месси забил 50-й гол со штрафного в карьере
Федерация футбола Чили приостановила все внутренние соревнования из-за беспорядков в стране 1
Соперник "Локомотива" по Лиге чемпионов "Байер" вышел в 1/8 финала Кубка Германии
"Реал" готов отпустить Иско в январе за 70 млн евро
Бывший врач "Реала": я бы запретил футболистам играть в гольф, это нагружает мышцы
Мельгарехо: сделаю всё, чтобы ещё раз вписать своё имя в историю "Спартака"
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы 18
"Атлетико" не смог обыграть "Алавес". Эта четвёртая ничья мадридцев в пяти турах Ла Лиги
Фати - в стартовом составе на матч с "Барселона" - "Вальядолид", Гризманн и Лунин - в запасе
"Витесс" победил "Де Графсхап" в кубковой игре, пославший Слуцкого Базур отыграл весь матч 1
Все новости