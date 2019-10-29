Конте пожаловался на календарь матчей "Интера"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после победы над "Брешией" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии пожаловался на аномальный, по его мнению, календарь миланского клуба."Сложно говорить об игре, поскольку мы действуем одним составом. Это был наш четвёртый матч за девять дней, на поле выходят одни и те же. В такой ситуации любой результат является приемлемым. Всё, что я могу сделать, это поблагодарить игроков за дух, который они показали, за борьбу до конца. У нас будет 7 игр за 20 дней, и только после этого мы сможем отдохнуть. Это аномалия. Я ещё не видел ни у кого такого календаря. Считаю это очень странным", — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.На сегодня "Интер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 25 очков, но у отстающего на два очка "Ювентуса" матч в запасе.