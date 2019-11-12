Мирабелли: я долго убеждал боссов "Милана", что надо выбрать Гаттузо, а не Тухеля

Бывший спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли рассказал о том, что руководство клуба хотело назначить тренером Томаса Тухеля."У меня не было прямой связи с владельцами. Впервые я пообщался с ними с Грецией, когда мы принимали решение по Гаттузо. Стоял вопрос: менять тренера или нет. Клуб предложил мне Тухеля, но я сказал, что уверен в Гаттузо.Я долго убеждал их, что это правильный выбор. В конце концов они сказали, что я могу делать все, что захочу, но ответственность будет на мне. Если дела пойдут плохо, я должен буду уйти. В итоге Гаттузо ушел в отставку, когда ему не хватило одного очка до зоны Лиги чемпионов. Очень жаль, что Рино не стал ценным вложением "Милана", - цитирует Мирабелли TeleLombardia.