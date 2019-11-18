Ибрагимович может вернуться в "Милан" из-за жены

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан", сообщает Gazzetta dello Sport.На данный момент "Болонья", как считается, является фаворитом на подписание шведа, учитывая его давнюю дружбу с главным тренером команды Синишей Михайловичем. Кроме того, один из руководителей команды Марко Ди Вайо летал в Лос-Анджелес на переговоры к Златану, что он высоко оценил.Однако, по данным источника, жена шведа предпочла бы вернуться в Милан. За «россонери» Ибрагимович уже выступал с 2010 по 2012 год, после чего перебрался в "ПСЖ".В то же время "Наполи" выключился из борьбы за форварда.