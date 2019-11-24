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В Серии А перенесли матч из-за проливного дождя

Матч 13-го тура Серии А "Лечче" - "Кальяри", который должен был состояться сегодня, 24 ноября, перенесен на понедельник.

Всему виной — непрекращающийся дождь в Лечче. Сотрудники стадиона "Виа дель Маре" старались справиться с последствиями затопления, и сперва игру планировали перенести на полчаса-час вперед. Арбитр три раза проверил отскок мяча от газона и пришел к выводу, что в таких условиях играть невозможно. Нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшие часы дождь остановится.

Sport24


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Теги: Лечче Кальяри
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