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Директор "Ювентуса" Паратичи: скоро Де Лигт станет лучшим защитником в мире

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи не согласился с мнением директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта, заявившего, что защитник туринцев Маттейс Де Лигт жалеет о своем переходе в клуб.

20-летний соотечественник Клюйверта перебрался в "старую синьору" из "Аякса" летом этого года за 85 миллионов евро, несмотря на интерес каталонцев.

"Мне так не кажется. Скоро он станет лучшим защитником в мире", — цитирует Паратичи ESPN.

Sport24


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Теги: Де Лигт Ювентус
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