Директор "Ювентуса" Паратичи: скоро Де Лигт станет лучшим защитником в мире

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи не согласился с мнением директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта, заявившего, что защитник туринцев Маттейс Де Лигт жалеет о своем переходе в клуб.20-летний соотечественник Клюйверта перебрался в "старую синьору" из "Аякса" летом этого года за 85 миллионов евро, несмотря на интерес каталонцев."Мне так не кажется. Скоро он станет лучшим защитником в мире", — цитирует Паратичи ESPN.