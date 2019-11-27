Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи не согласился с мнением директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта, заявившего, что защитник туринцев Маттейс Де Лигт жалеет о своем переходе в клуб.
20-летний соотечественник Клюйверта перебрался в "старую синьору" из "Аякса" летом этого года за 85 миллионов евро, несмотря на интерес каталонцев.
"Мне так не кажется. Скоро он станет лучшим защитником в мире", — цитирует Паратичи ESPN.
Sport24
Директор "Ювентуса" Паратичи: скоро Де Лигт станет лучшим защитником в мире
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»