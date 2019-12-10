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Президент "Фламенго": у нас есть деньги, чтобы выкупить Габриэла, выбор за ним

Президент "Фламенго" Родольфо Ланджин заявил, что они могут позволить себе выкупить арендованного у "Интера" нападающего Габриэла.

"Контракт Габриэля заканчивается после клубного чемпионата мира. Он попросил время для того, чтобы оценить варианты для продолжения. Он уточнил, что любит болельщиков "Фламенго" и клуб. Теперь всё зависит от него. У нашего клуба есть деньги, чтобы выкупить его у "Интера". Должно быть, он захочет остаться. Габриэл — профессионал, который может оценить предложения, которые получит", - цитирует Ланджина сайт журналиста Альфредо Педуллы.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Фламенго Серия А
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