"Интер" отменил пресс-конференцию Конте из-за оскорблений тренера журналистами

Пресс-конференция с участием главного тренера "Интера" Антонио Конте в преддверии матча чемпионата Италии с "Фиорентиной" не состоится.



Клуб сообщил, что специалист не придет на пресс-конференцию, несмотря на то, что журналисты уже собрались в зале.



В заявлении "Интера" говорится, что вчерашний выпуск газеты Corriere dello Sport был посвящен вылету команды из Лиги чемпионов. Текст носил оскорбительный характер в отношении Конте.