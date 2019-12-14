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"Интер" отменил пресс-конференцию Конте из-за оскорблений тренера журналистами

Пресс-конференция с участием главного тренера "Интера" Антонио Конте в преддверии матча чемпионата Италии с "Фиорентиной" не состоится.

Клуб сообщил, что специалист не придет на пресс-конференцию, несмотря на то, что журналисты уже собрались в зале.

В заявлении "Интера" говорится, что вчерашний выпуск газеты Corriere dello Sport был посвящен вылету команды из Лиги чемпионов. Текст носил оскорбительный характер в отношении Конте.


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Теги: Конте Интер Серия А
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