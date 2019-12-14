"Наполи" потерял Кулибали из-за травмы бедра

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали получил повреждение в матче 16-го тура Серии А против "Пармы" и был заменен уже на 5-й минуте встречи.В игровом эпизоде сенегалец дернул мышцу бедра, пытаясь догнать Деяна Кулушевски — автора гола в ворота "Пармы" в дебюте встречи. Прихрамывая, защитник покинул пределы поля и больше не вернулся в игру.Как сообщает официальный твиттер «Наполи» игроку уже поставили первоначальный диагноз — растяжение двуглавой мышцы правого бедра. Футболисту придется пройти углубленное обследование, чтобы врачи могли выявить степень серьезности повреждения и назвать примерные сроки восстановления защитника. По предварительным прогнозам, Кулибали не сыграет до рождественской паузы.