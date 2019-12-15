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Монтелла: было бы больно и несправедливо проиграть "Интеру"

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче 16-го тура Серии А с "Интером".

"Это очень важный результат. Конечно, три очка были бы лучше, но мы играли против очень сильной команды. Было бы больно и несправедливо проиграть такой матч.

"Фиорентина" всегда была в игре. Душан забил отличный гол. Очень рад за него. Этот парень далеко пойдет. Он готов усердно работать и жертвовать собой. Я верю в него с прошлого сезона. Возможно наши ожидания слишком высоки, но сегодня работа окупилась. Мы пожали то, что посеяли.

Франка Рибери не было, Касерес выжат до последней капли, Кьеза все еще полностью не готов. Нам пришлось усердно поработать, чтобы добиться этого результата", — цитирует Монтеллу Football Italia.

Sport24


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Теги: Монтелла Интер Серия А Фиорентина
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