Конте: в матчах с "Барселоной" и "Фиорентиной" "Интер" заслуживал большего

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче 16-го тура Серии А с "Фиорентиной". В середине прошлой неделе нерадзурри потерпели еще одну неудачу, проиграв дома "Барселоне" (1:2) и вылетев из Лиги чемпионов."В этих играх мы не добились тех результатов, которых заслуживали. В игре против "Барселоны" мы заплатили за то, что упустили несколько голевых шансов, а сами дали сопернику две возможности.Очень жаль, что сегодня мы пропустили в концовке. "Интер" заслуживал большего и в этом матче, и в игре с "Барселоной". Мы должны попытаться улучшить нашу реализацию и защиту", — цитирует Конте Sky Sport Italia."Интер" продлил беспроигрышную серию до 9 матчей и с 39 очками расположился на 2-м месте. В активе "Фиорентины" 17 очков и 13-я позиция.