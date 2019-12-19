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Аллегри: в Италии тактика и схема – чушь. Футбол — это искусство

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказал мнение о нюансах работы в современном футболе.

"В Италии тактика и схема – чушь. Футбол — это искусство, а художники — игроки мирового уровня. Вам не нужно ничего учить, вы просто восхищаетесь ими. Всё, что вам нужно сделать, это привести их в наилучшее состояние, чтобы преуспеть. На скамейке я зритель, наблюдающий за шоу, которое кто-то ставит, и этот кто-то – игрок", — приводит слова Goal.com.

В "старой синьоре" Аллегри проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри были заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри были заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

"Чемпионат"


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Теги: Аллегри Серия А
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