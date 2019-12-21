Монтелла уволен с поста главного тренера "Фиорентины"

"Фиорентина" на официальном сайте клуба объявила об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера. Преемник итальянского специалиста на освободившейся должности будет назван позже."Решение клуба было принято после долгого и тщательного анализа результатов команды. Желание дать немедленный позитивный импульс команде, чтобы та в будущих матчах выходила на поле с безмятежностью и решимостью, подтолкнуло руководство и менеджмент клуба к решению отправить в отставку текущего тренера", — говорится в заявлении на сайте клуба.Безвыигрышная серия клуба из Флоренции в чемпионате Италии достигла семи матчей. С 17 набранными очками "фиалки" идут на 14-м месте в турнирной таблице Серии А.На то, чтобы сменить Монтеллу на посту главного тренера "Фиорентины", претендуют Лучано Спаллетти, который хоть и был уволен из "Интера" по окончании сезона-2018/19, на данный момент остается связанным с миланским клубом контрактом, Беппе Якини, Джиджи Ди Бьяджо и Давиде Баллардини.