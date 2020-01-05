Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги ответил на вопрос о возможной победе в чемпионате Италии.
"Лацио" сегодня обыграл "Брешию" (2:1).
"Мы должны расти день ото дня, теперь нормально, что от нас ожидают большего, ответственность выросла. Нужно постараться сохранить тот же темп.
Серия А – тяжелый чемпионат, доказательство этого мы получили сегодня. Но нам удалось выиграть сложный матч после 15-дневного перерыва. Мы хотим сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов", – цитирует Индзаги Sports.ru со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Стоит отметить, что в 2019 году "Лацио" выиграл Кубок и Суперкубок Италии.
Индзаги про скудетто: нормально, что от "Лацио" ожидают большего
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