Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:0). Напомним, форвард оформил хет-трик в этой встрече.
"Самое главное, что команда одержала победу. Мы хорошо сыграли и создали много опасных моментов. Я доволен хет-триком, но главное, что победила команда и мы сумели оказать давление на "Интер". Мы становимся лучше с каждой игрой. Это касается не только защиты, но и полузащиты, и атаки. "Ювентус" работает сообща, и это отражается на результате.
Не знаю, как сыграет "Интер", но, если проиграет, это поможет нам. В любом случае "Ювентус" сделал всё, что было нужно. Теперь остаётся только ждать", - цитирует Роналду Sky Sport Italia.
"Чемпионат.сом"
Роналду: "Ювентус" сумел оказать давление на "Интер"
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