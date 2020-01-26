Игроки "Интера" и Конте проигнорировали журналистов после ничьей с "Кальяри"

Сегодня в рамках очередного тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле не смог обыграть "Кальяри" - 1:1.



Эта ничья стала для миланской команды уже третьей подряд. По окончании встречи главный тренер "Интера" Антонио Конте что-то высказывал арбитру, показывал свое недовольство судейством. Также Конте и игроки его команды не стали общаться с журналистами и прошли мимо зоны для прессы, сообщает Football Italia.



"Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 48 очков. Первым идет "Ювентус", у которого 51 балл.