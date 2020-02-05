Роналду исполнилось 35 лет

Сегодня день рождения у 5-кратного обладателя Золотого мяча, нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Потугалии Криштиану Роналду.
"Мы могли бы написать о его экстраординарной и впечатляющей статистике или, может быть, просмотреть бесконечный список существующих прилагательных, чтобы найти наиболее подходящие для его описания.

Криштиану Роналду носит черно-белую футболку в течение полутора лет, и вместе мы пережили незабываемые моменты с постоянным чувством, что лучшее еще впереди.

Все, что осталось сказать, все вместе — как мы кричим с ним во время его культового празднования: с днем рождения, Криштиану!", — говорится в сообщении на официальном сайте "Ювентуса".

Роналду, ранее игравший за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал", перешел в Ювентус летом 2018 года за 117 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 22 забитых мяча в 27 матчах за "старую синьору" во всех матчах.


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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