Роналду впервые не забил в 2020 году

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог отличиться в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" (0:1).
Источник: Reuters
Для 35-летнего футболиста эта игра стала первой в 2020 году, в которой он не сумел отметиться забитым мячом. До этого португалец забивал в девяти матчах этого года, в которых принимал участие.

В нынешнем сезоне Роналду стал автором 25 голов и двух голевых пасов в 30 матчах за "Ювентус" во всех соревнованиях.


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Теги: Ювентус Лион Роналду Серия А Лига чемпионов
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