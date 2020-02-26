Роналду впервые не забил в 2020 году

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог отличиться в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" (0:1).

Источник: Reuters

Для 35-летнего футболиста эта игра стала первой в 2020 году, в которой он не сумел отметиться забитым мячом. До этого португалец забивал в девяти матчах этого года, в которых принимал участие.



В нынешнем сезоне Роналду стал автором 25 голов и двух голевых пасов в 30 матчах за "Ювентус" во всех соревнованиях.