Кьеллини - о критике в адрес Балотелли: я совершил ошибку, извлек урок и продолжу учиться каждый день

Защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини помирился с форвардом Марио Балотелли.

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Ранее Кьеллини в своей книге написал, что у Балотелли нет уважения к своим партнерам и он ведет себя не по-мужски.



"Чтобы быть лучше, в жизни нужно совершать ошибки. Я думал, включать ли в книгу критику в адрес Марио. Решил, что будет лицемерно не говорить ни о ком ничего плохого. Я беру на себя ответственность. Я совершил ошибку, извлек урок и продолжу учиться каждый день. Я бы с радость снова сыграл за Балотелли за сборную. С ним у меня абсолютно нет никаких проблем", - цитирует Кьеллини Le lene.