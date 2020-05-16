Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини высказал свое мнение о партнере по команде Криштиану Роналду.
"Манера его игры изменилась по сравнению с тем, когда он был молодым игроком. Сейчас он убийца. Стал сильнее благодаря опыту выступления в больших матчах. Возможно, в играх с маленькими клубами он выступает не слишком ярко, но в матчах с большими командами он невероятен. Роналду прибавляет в Лиге чемпионов", - цитирует Кьеллини Goal.com.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". В нынешнем сезоне португалец провел 22 матче в чемпионате Италии, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи. В Лиге чемпионов португалец принял участие в 10 играх, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.
Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон может возобновиться в июне.
Кьеллини: Роналду - убийца. Он невероятен в матчах с большими командами
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