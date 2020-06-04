Полуфиналы Кубка Италии будут сыграны 12 и 13 июня

Названа дата проведения полуфинальных матчей Кубка Италии.

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Как сегодня сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, игры состоятся 12 и 13 июня. Финал турнира назначен на 17 июня.



12 июня в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии встретятся "Ювентус" и "Милан". В первой игре команды сыграли вничью - 1:1. На следующий день сыграют "Наполи" и "Интер". В первом матче команда Дженнаро Гаттузо победила со счетом 1:0.



Напомним, чемпионат Италии возобновится 20 июня.