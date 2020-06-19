Аллегри мог возглавить "Наполи" в декабре

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал, что приглашал бывшего наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри возглавить неаполитанцев.



Фото: Sky Italia

По словам де Лаурентиса, он предложил Аллегри пост главного тренера в декабре 2019 года, когда в отставку был отправлен Карло Анчелотти.



"Я хотел провести переговоры и с Аллегри и с Гаттузо. Сперва я позвонил Аллегри, у меня с ним сложились прямые и уважительные отношения. Он сказал, что хочет отдохнуть. Потом я уже позвонил Гаттузо", - приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.



Аллегри в итоге отказался, а пост главного тренера занял Дженнаро Гаттузо. При Гаттузо "Наполи" выиграл Кубо Италии, обыграв в финале турнира "Ювентус" по пенальти.