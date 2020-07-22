"Рома" забила шесть голов СПАЛу, "Интер" не смог обыграть "Фиорентину"

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде разгромила СПАЛ.



Чемпионат Италии



35 тур



СПАЛ - "Рома" 1:6



Голы: Калинич, 10, Черри, 24, Сайоль, 38, Коларов, 47, Перес, 52, 75, Дзаньоло, 90



СПАЛ: Летица, Фелипе, Томович, Викари, Сала (Реца, 6), Мургиа, Дабо, Вальдифиори (Тунёв, 81), Стрефезза (Куэльяр, 81), Д'Алессандро (Петанья, 58), Черри (Ди Франческо, 58)



Рома: Лопес, Манчини (Четин, 55), Спинаццола (Дзаппакоста, 46), Коларов, Смоллинг, Диавара (Дзаньоло, 55), Кристанте, Пеллегрини (Фрайле, 56), Сайоль (Клюйверт, 78), Калинич



Предупреждения: Стрефезза, 77



В другом матче "Интер" на своем поле поделил очки с "Фиорентиной".



"Интер" - "Фиорентина" 0:0



Интер: Ханданович, Годин, Врей (Раноккия, 23), Д'Амброзио (Бастони, 70), Янг, Гальярдини (Брозович, 76), Барелла, Кандрева (Мозес, 69), Эриксен, Санчес (Мартинес, 69), Лукаку



Фиорентина: Терраччиано, Миленкович, Далберт (Лирола, 51), Венути, Касерес, Песселья, Кастровилли, Бадель (Пульгар, 75), Дункан (Геззаль, 58), Рибери (Кьеза, 75), Кутроне (Куаме, 58)



Предупреждения: Рибери, 43, Кастровилли, 57, Барелла, 76, Касерес, 79