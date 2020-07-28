На счету португальца, начиная с 2000 года, 114 реализованных одиннадцатиметровых. В тройку лучших по этому показателю входят форвард "Барселоны" Лионель Месси и экс-игрок "Ромы" Франческо Тотти, у них по 75 точных ударов.
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил на 11 меньше, чем Месси и Тотти. Также в топ-10 входят Фрэнк Лэмпард (50), Эдинсон Кавани (48), Стивен Джеррард (46), Алессандро Дель Пьеро (44), Роналдиньо (44) и Серхио Агуэро (41).
Источник: GiveMeSport
Роналду - лидер по реализованным пенальти в 21-м веке
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил больше всех пенальти в 21-веке.
Фото: Getty Images
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