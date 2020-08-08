Новым главным тренером "Ювентуса" может стать Пирло

Бывший полузащитник "Ювентус" Андреа Пирло может возглавить команду.



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Как сообщает Sky Sport Italia, руководство туринского клуба рассматривает итальянца как одного из кандидатов на вакантную должность после отставки Маурицио Сарри.



Напомним, 41-летний Пирло возглавил молодежку "Ювентуса". За туринцев он играл с 2011 по 2015 год.