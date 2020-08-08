Как сообщает Sky Sport Italia, руководство туринского клуба рассматривает итальянца как одного из кандидатов на вакантную должность после отставки Маурицио Сарри.
Напомним, 41-летний Пирло возглавил молодежку "Ювентуса". За туринцев он играл с 2011 по 2015 год.
Новым главным тренером "Ювентуса" может стать Пирло
Бывший полузащитник "Ювентус" Андреа Пирло может возглавить команду.
Фото: © Getty Images
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