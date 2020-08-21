СМИ: Ибрагимович продлит контракт с "Миланом"

Нападающий " Милана " Златан Ибрагимович договорился о продлении контракта с итальянским клубом.

Фото: ФК "Милан"

По условиям нового соглашения зарплата 38-летнего форварда в миланской команде составит 6 млн евро в год без учёта бонусов. На данной сумме настаивал агент нападающего Мино Райола, сообщает журналист Николо Скира в "твиттере". Сам Ибрагимович счастлив в "Милане" и хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Италии.



Напомним, что Златан выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, а затем вернулся в 2020 году. В минувшем сезоне чемпионата Италии швед в 18 матчах забил 10 голов.