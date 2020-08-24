СМИ: мошенники лишили Конте более 30 млн евро

Главный тренер "Интера" Антонио Конте потерял более 30 млн евро из-за действий мошенников, сообщают итальянские СМИ.



Фото: ФК "Интер"

По данным La Verita, специалист вложил 30,6 млн евро в некий проект финансиста Массимо Бочиккио. Конте рассчитывал, что приумножит капитал в июне 2020 года.



Вместо этого выяснилось, что мошенники фальсифицировали документы. Более того, использовался поддельный адрес электронной почты. Помимо Конте в ловушку мошенников попали ещё семь человек.