Алексей Миранчук: сбылась моя мечта

Полузащитник Алексей Миранчук прокомментировал свой переход в "Аталанту".

Фото: ФК "Аталанта"

"Конечно, я очень счастлив, что это официально и окончательно состоялось. Я рад быть здесь. Все знают, что "Аталанта" одна из самых интересных и лучших команды Европы в последние годы. Я видел их игру в Лиге чемпионов, поэтому хочу развиваться с командой и добиваться титулов. Сбылась моя мечта - играть в хорошем европейском чемпионате", - сказал Миранчук пресс-службе "Аталанты".



Сегодня "Аталанта" официально объявила о переходе Алексея Миранчука. Контракт подписан на 5 лет.