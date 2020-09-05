— Он здорово видит поле, показывает хорошую статистику и может в одиночку решить исход матча простым решением. Будь то гол или голевой пас партнеру.
Миранчук достаточно хорош, чтобы проявить себя хорошо даже за пределами России. Он принесет "Аталанте" большую пользу, — передаёт слова функционера Tuttomercatoweb.
24-летний Миранчук перешёл в "Аталанту" из "Локомотива" за 14 млн евро. В текущем сезоне чемпионата России Миранчук провёл четыре матча, забил два гола и отдал голевую передачу.
Цорн был генеральным директором ФК "Спартак Москва" с лета 2019 по лето 2020 года. Руководство клуба решило освободить его от должности, назначив новым генеральным директором команды Шамиля Газизова из "Уфы".
Цорн рассказал о перспективах Миранчука в "Аталанте"
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал переход Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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