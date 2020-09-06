Тотти может стать техническим директором "Ромы"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти может занять должность технического директора римского клуба.

Фото: ФК "Рома"

Дэн Фридкин, новый владелец "Ромы", хочет предложить Тотти должность технического директора. В перспективе итальянец сможет занять пост вице-президента клуба. Тотти уже провел несколько встреч с гендиректоров римского клуба Гвидо Фьенгой, и планиурет встретиться с Фридкином, когда тот прибудет в Италию. По информации источника, о назначении Тотти может быть объявлено 27 сентября.



Тотти всю карьеру посвятил "Роме". Итальянец выступал за римский клуб с 1992 по 2017 год, пока не закончил карьеру. За это время нападающий провел 619 матчей и забил 250 голов. После завершения карьеры был назначен директором клуба, но покинул пост спустя 2 года.



Источник: Football Italia