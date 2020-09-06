Стали известны детали контракта Миранчука с "Аталантой"

На прошлой неделе полузащитник Алексей Миранчук стал игроком "Аталанты".

Фото: ФК "Аталанта"

По данным компании SILA International Lawyers, Миранчук подписал контракт с итальянским клубом на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Отметим, что эта компания была задействована в сделке по переходу 24-летнего хавбека.



Ранее была информация, что Миранчук будет зарабатывать в "Аталанте" 1,7 млн евро в год.