Агент Милика прибыл в Рим для завершения трансфера нападающего в "Рому"

Давид Пантак, агент нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, прибыл в Рим, чтобы завершить сделку по трансферу своего клиента в "Рому".

Фото: readfootball.com

Сообщается, что клубы достигли соглашения о трансфере футболиста за 18 млн евро плюс 7 млн в качестве бонусов. 26-летний форварда в "Роме" будет зарабатывать 5 млн евро в год.



Милик выступает за "Наполи" с 2016 года. За это время в чемпионате Италии поляк провел 93 матча, забил 38 голов и сделал 3 ассиста.



Источник: Football Italia