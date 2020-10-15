Адиль Рами: моей проблемой стала еда, люблю покушать

Бывший защитник "Сочи" Адиль Рами, ныне выступающий за "Боавишту", рассказал о проблемах с лишним весом на протяжении карьеры.

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- Я мог провести карьеру успешнее, если бы мой образ жизни был правильнее. Я посещал вечеринки, у меня было много женщин, я вообще не обращал внимание на свой вес.



Моей проблемой стала еда. Я люблю покушать. И это обидно, ведь когда я в форме, мне не страшен ни один нападающий, – цитирует Рами Maisfutebol.



Француз является чемпионом мира 2018 года. В феврале 2020 года Рами перешёл в "Сочи", но, не проведя за клуб ни одного матча, покинул команду уже в конце мая. В начале сентября "Боавишта" объявила о подписании контракта с защитником.



Напомним, что в мае Рубен Косо Руис, агент футболиста, заявил, что Рами обратится в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд из-за долгов "Сочи". Затем сообщалось, что клуб заключил мировое соглашение с Рами по вопросу о задолженности.