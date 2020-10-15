Рами - об обвинении Памелы Андерсон в насилии: у меня есть видео и фото, которые могут все опровергнуть

Защитник "Боавишты" Адиль Рами прокомментировал слова бывшей подруги Памелы Андерсон, которая обвинила футболиста в домашнем насилии.
Фото: Getty Images
- Когда кто-то первым выступает в социальных сетях, он чувствует, что говорит абсолютную правду. Памела никогда не подавала жалобу, потому что ничего такого не происходило. У меня есть видео и фотографии, которые могут все опровергнуть. Всё кончено, и я больше не хочу, чтобы меня с ней связывали, - цитирует Рами The Sun со ссылкой на Le Figaro.

Об отношениях игрока сборной Франции и известной модели стало известно в 2018 году. После чемпионата мира в России Рами сделал ей предложение.

Француз является чемпионом мира 2018 года, хотя он не сыграл за сборную ни одной встречи. В феврале 2020 года Рами перешёл в "Сочи", но, не проведя за клуб ни одного матча, покинул команду уже в конце мая. В начале сентября "Боавишта" объявила о подписании контракта с защитником.

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Теги: Рами Боавишта
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