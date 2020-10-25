Дубль Кастровилли принёс "Фиорентину" победу над "Удинезе"

Во Флоренции завершился матч 5-го тура Серии А.



Фото: Football Italia

"Фиорентина" на своём поле победила "Удинезе" со счётом 3:2. Главным героем встречи стал Гаэтано Кастровилли. Он оформил дубль и принёс своей команде победу.



Ещё в первом тайме "фиалки" забили два мяча, но перед перерывом "Удинезе" удалось сократить отставание до минимума. В начале второго тайма Кастровилли забил второй мяч, а затем в составе фриульцев дублем отметился Стефано Окака.



"Фиорентина" одержала вторую победу в сезоне, флорентийцы набрали 7 очков. "Удинезе" потерпело четвёртое поражение в пяти матчах.





Чемпионат Италии



5 тур



Фиорентина – Удинезе - 3:2



Голы: Кастровилли, 11, Миленкович, 21, Окака, 43, Кастровилли, 51, Окака, 86



Фиорентина: Дронговский, Касерес, Песселья (Куарта, 38), Миленкович, Бираги, Лирола (Венути, 80), Кастровилли, Амрабат, Бонавентура (Пульгар, 80), Влахович (Куаме, 66), Кальехон (Кутроне, 66)



Удинезе: Николас, Бекао, Ауэян (Пуссетто, 55), Молина, Самир (Бонифаци, 82), Де Майо, Перейра (Форестьери, 82), Арслан (Уолас, 55), Де Пауль, Ласанья (Деулофеу, 70), Окака



Предупреждения: Арслан, 41, Кастровилли, 63, Пуссетто, 66, Бекао, 85