"В Москве я познакомился с Алексеем Миранчуком, он был очень молод тогда. Уникальный талант. Напоминает Озила в некоторых моментах. У него невероятные возможности для прогресса, Гасперини сможет ему помочь", - передает слова Обинны сайт Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, что в летнее трансферное окно Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту". За итальянский клуб 25-летний полузащитник дебютировал в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ с "Мидтьюлланном" и отличился забитым голом.
Обинна: Миранчук - уникальный талант, он напоминает Озила
Экс-нападающий "Локомотива" Виктор Обинна поделился мнением о бывшем партнере по московскому клубу Алексее Миранчуке.
Фото: ФК "Аталанта"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!