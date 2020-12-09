Гасперини может покинуть "Аталанту"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может уйти из "Аталанты" после завершения группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: "Getty Images"

Как сообщает источник, слухов об уходе Гасперини из итальянской команды становится все больше.



Говорится, что раздевалка "Аталанты" поделена на 2 лагеря - одни выступают за сохранения тренера, другие - за уход Гасперини из клуба.



Решение о своем будущем Гасперини примет после матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Аякса", который состоится сегодня и начнется в 20:55 мск.



За "Аталанту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.



"Аталанта" занимает в итальянской Серии А 9 место, набрав 14 очков после 9-ти матчей.



В Лиге чемпионов итальянский клуб идет на 2-м месте, имея в активе 8 очков и опережает "Аякс" на одно очко.



Источник: Sport Mediaset