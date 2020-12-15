Миранчук вылечился от коронавируса и готов приступить к тренировкам "Аталанты"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук вылечился от коронавируса.

Фото: ФК "Аталанта"

"Сегодня Миранчук сможет впервые потренироваться, он сдал отрицательный тест. Иличич все еще отсутствует. Не знаю, успеет ли он восстановиться, он не тренировался до вчерашнего дня. У него проблемы с горлом", - передает слова Гасперини football-italia.



Несмотря на отсутствие заболевания, Миранчук не примет участие в ближайшем матче "Аталанты" с "Ювентусом". Встреча состоится 16 декабря в Турина на "Альянц Арене" и начнется в 20:30 по московскому времени. По итогам 11-и туров Серии А "Ювентус" и "Аталанта" занимают 4-е и 8-е место в турнирной таблице соответственно.