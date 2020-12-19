Гасперини рассказал о ценном качестве Миранчука

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, каким ценным качеством обладает полузащитник Алексей Миранчук.

Фото: "Аталанта"

"У Алексея есть качество. Он тот игрок, который лучше может отдать последний пас, чем играть впереди. Мы должны изучить все его характеристики и понять, как лучше их использовать на благо команды", - сказал Гасперини.



Напомним, что Миранчук присоединился к "Аталанте" в сентябре. Сообщалось, что сумма, заплаченная клубом из Бергамо за российского хавбека, составила 14,5 миллиона евро.



Источник: Football Italia