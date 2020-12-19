"У Алексея есть качество. Он тот игрок, который лучше может отдать последний пас, чем играть впереди. Мы должны изучить все его характеристики и понять, как лучше их использовать на благо команды", - сказал Гасперини.
Напомним, что Миранчук присоединился к "Аталанте" в сентябре. Сообщалось, что сумма, заплаченная клубом из Бергамо за российского хавбека, составила 14,5 миллиона евро.
Источник: Football Italia
Гасперини рассказал о ценном качестве Миранчука
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, каким ценным качеством обладает полузащитник Алексей Миранчук.
Фото: "Аталанта"
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